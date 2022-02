Russia-Bielorussia: Copasir, necessario proseguire dialogo diplomatico a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve proseguire gli sforzi diplomatici di fronte alle azioni aggressive di Russia e Bielorussia. Questo quanto si legge nella relazione annuale del Copasir. “L'aggressività russa, sostenuta dalla Bielorussia, nei confronti dell'Ucraina e sul fianco orientale dell'Alleanza è certamente condannabile ma permane forte per l'Europa l'esigenza di mantenere aperti canali di dialogo diplomatico”, si legge nel rapporto, che segnala anche “l'imminente referendum confermativo di una nuova Costituzione bielorussa che non prevede più la neutralità internazionale del Paese”. “L'escalation delle ultime settimane ha visto protagonisti la Russia - che certamente persegue anche l'obiettivo di una rinegoziazione degli accordi di Minsk - e gli Stati Uniti; in tale contesto, è opportuno che l'Europa riesca a partecipare attivamente alla ricerca di una stabilità strategica, sedendosi al tavolo delle trattative e giocando il suo ruolo su temi essenziali quali il controllo degli armamenti convenzionali, la controproliferazione nucleare e tutte le attività che hanno a che fare con le minacce ibride”, prosegue la relazione. (Res)