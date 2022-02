Libano: Copasir, instabilità rende improbabile programma di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L'instabilità del nuovo esecutivo in Libano, guidato da Najib Miqati, “rende improbabile lo sviluppo di un programma di riforme e un'azione di governo efficace che possa sbloccare gli aiuti delle istituzioni finanziarie internazionali e arrestare la svalutazione della moneta che sta portando il Paese al collasso e a un grande malcontento nella società”. E’ quanto si legge nella relazione annuale del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Il documento evidenzia come attualmente il Libano sia attraversato da “molteplici criticità, crisi politica, economica e sociale, sfruttate da forze esterne ai propri fini, internazionalizzando una crisi che nasce interna e affonda le radici alcuni decenni indietro”. (segue) (Res)