Covid: Squarta (presidente assemblea legislativa Umbria), governo tolga green pass e liberi asintomatici vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via il green pass, abolire l’obbligo di isolamento per i positivi asintomatici vaccinati, stop alle limitazioni che bloccano le imprese, e quindi l’economia, eliminare le quarantene nelle scuole rivedendo i presupposti per il ricorso alla Dad". Queste sono le quattro richieste avanzate dal massimo esponente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, da inviare subito al Governo, passando per la conferenza dei presidenti dei consigli regionali, perché "in questa fase di pandemia l’Italia ha la necessità di tornare a vivere in libertà". "Martedì si riunirà la conferenza dei presidenti dei consigli regionali e in quella circostanza – ha affermato Squarta - sottoporrò all’assemblea le richieste da condividere e da inviare subito al Governo. Nessun Paese europeo adotta più le misure restrittive che soffriamo ancora in Italia, provvedimenti ormai inutili che penalizzano le nostre abitudini quotidiane. Alcuni Stati, non soltanto del nostro continente ma in tutto il mondo, mi sto riferendo soprattutto agli Stati Uniti, hanno eliminato diversi tipi di obblighi e di limitazioni. Abbiamo la necessità di tornare a vivere nella piena libertà, anche e soprattutto per garantire le cure essenziali per tutti quei malati rimasti abbandonati per quasi due anni. Sono venuto a conoscenza di campagne di prevenzione sospese, di screening rimandati, di papà che non possono assistere alla nascita di un figlio e di persone che continuano a morire da sole, senza assistenza. Le misure attuali sono inaccettabili, superflue e dannose". (segue) (Ren)