Covid: Squarta (presidente assemblea legislativa Umbria), governo tolga green pass e liberi asintomatici vaccinati (2)

- "Il primo tema che porterò all’attenzione dei colleghi presidenti – ha spiegato il presidente dell’assemblea umbra - è la revoca del green pass: siamo l’unico Paese al mondo ad avere addirittura quello rafforzato. Ecco dunque l’auspicio per un ritorno alla normalità, senza ulteriori limitazioni, in tutti i settori e comparti che hanno bloccato alcune imprese per due anni, ammesso che siano sopravvissute. Al terzo punto viene l’abolizione dell’obbligo di isolamento per i positivi asintomatici, se totalmente vaccinati, altrimenti non ha alcun senso aver vaccinato il 90 per cento della popolazione. Infine auspico l’eliminazione delle quarantene nelle scuole e la revisione del meccanismo di ricorso alla Didattica a distanza". (Ren)