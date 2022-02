Sahel: Copasir, potenze "non occidentali" stanno approfittando delle difficoltà della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel Sahel si registra il nuovo protagonismo di potenze "non occidentali" che stanno approfittando delle difficoltà della Francia, come dimostra il caso emblematico del Mali, Stato considerato centrale per la stabilizzazione del Sahel. È quanto evidenzia la relazione annuale del Copasir, pubblicata oggi. "Questo scenario problematico - a fronte di una situazione caratterizzata dalla presenza di gruppi jihadisti che operano travalicando le frontiere, anche sfruttando le crisi politiche presenti nei Paesi saheliani - potrebbe infatti provocare un effetto domino sugli Stati vicini con conseguenze anche sui flussi migratori e sui traffici illegali. La logorante crisi securitaria figura tra le urgenze sia del summit dell'Unione africana (Ua) di Addis Abeba del 5 e del 6 febbraio e del vertice Ue-Ua che si terrà a Bruxelles il 17 e il 18 febbraio 2022. Nell'arco di tre anni, a partire dal 2020, nella fascia saheliana si sono susseguiti sei colpi di Stato: in Mali nel 2020 e nel 2021, in Ciad, Guinea e Sudan nel 2021, in Burkina Faso nel 2022. Inoltre si segnala il recentissimo golpe fallito in Guinea Bissau", afferma la relazione. (Res)