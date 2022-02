Grecia: previsioni economiche Ue, grande rimbalzo nel 2021, Pil cresce del 4,9 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Grecia è cresciuto dell'8,5 per cento nel 2021 e registrerà un +4,9 per cento nel 2022 e del 3,5 per cento nel 2023. E' quanto si legge nelle previsioni economiche invernali pubblicate oggi dalla Commissione europea, rivedendo al rialzo le previsioni per il 2021, rispetto a quelle di novembre (7,1 per cento) e leggermente al ribasso per il 2022 (5,2 per cento). Secondo la Commissione, il Pil reale in Grecia è aumentato del 2,7 per cento nel terzo trimestre del 2021, riflettendo il forte andamento delle esportazioni e il contributo significativo dei consumi privati. La notevole ripresa dei flussi turistici in estate ha aiutato l'economia a recuperare una parte significativa delle perdite precedenti dovute alla pandemia di Covid-19, mentre il comparto dell'industria ha recuperato fortemente. La recente comparsa della variante Omicron e il relativo inasprimento delle misure di contenimento dovrebbero aver influito sulla crescita nell'ultimo trimestre del 2021, ma si prevede che il suo impatto si indebolirà significativamente nel primo trimestre del 2022. (segue) (Beb)