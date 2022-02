Grecia: previsioni economiche Ue, grande rimbalzo nel 2021, Pil cresce del 4,9 per cento quest'anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione, trainata principalmente dai prezzi dell'energia, è aumentata nell'ultimo trimestre del 2021. Si prevede che i prezzi dell'elettricità e dei combustibili raggiungeranno il picco nel primo trimestre del 2022 e scenderanno più avanti nel corso dell'anno. Gli elevati costi energetici dovrebbero quindi gravare sul resto del paniere dei consumatori. Il tasso di inflazione in Grecia è previsto al 3,1 per cento nel 2022 e all'1,1 per cento nel 2023. Le pressioni salariali sono finora rimaste limitate a causa dell'ancora ampio allentamento del mercato del lavoro. Le autorità hanno annunciato un aumento del salario minimo a metà del 2022, la cui entità sarà determinata nel corso dell'anno e pertanto non è inclusa in questa previsione. (segue) (Beb)