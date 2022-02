Terrorismo: Copasir, contrastare radicalizzazione di matrice jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- E' necessario un "più efficace contrasto al fenomeno della radicalizzazione quale principale minaccia sul fronte del terrorismo di matrice confessionale". E’ quanto si legge nella Relazione annuale del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) sull'attività svolta dal primo gennaio 2021 al 9 febbraio 2022 e approvata ieri all'unanimità. “Nella relazione il Comitato ha individuato alcune possibili misure e linee di intervento volte ad accentuare l'efficacia dell'azione preventiva, accanto a quelle di natura repressiva previste, sollecitando inoltre che siano esaminate le proposte di legge in materia già presentate in Parlamento. Rispetto a questa indicazione - si legge - si è registrata positivamente la ripresa della trattazione di tali iniziative legislative presso la Camera, sebbene al momento non sembra essere stato recepito il suggerimento circa l’introduzione di una specifica fattispecie penale che, anticipando la soglia di punibilità, consenta di perseguire le condotte preparatorie ai reati di terrorismo internazionale. Peraltro, si esprimono riserve sulle ipotesi, contenute nelle predette proposte di legge, di organismi parlamentari, anche di inchiesta, ai quali affidare la competenza su questo argomento, nella convinzione che i lavori di tali organi, qualora effettivamente istituiti, rischiano di alimentare inutili sovrapposizioni o vere e proprie duplicazioni, soprattutto con il perimetro di azione del Comitato". (Rin)