Sicurezza: Copasir, rafforzare golden power per tutelare meglio le Pmi

24 luglio 2021

- E' necessario rafforzare lo strumento del golden power, poiché resta comunque alto il rischio di penetrazione indesiderata da parte di soggetti stranieri nel tessuto produttivo del nostro Paese, caratterizzato da una prevalente presenza di piccole e medie imprese. Lo riferisce la relazione annuale del Copasir, che cita il caso della Alpi Aviation di Pordenone, una azienda impegnata nella realizzazione di droni militari ad alta tecnologia che, attraverso una complessa e ramificata rete di partecipazioni, ha ceduto il 75 per cento delle proprie quote al controllo di due rilevanti aziende riconducibili alla Repubblica popolare cinese. "Solo a posteriori tale operazione è stata identificata attraverso un'indagine condotta dalla Guardia di finanza che ha inviato alla presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza, la documentazione utile per verificare se via sia stata un'omessa notifica, ai sensi della normativa sul cosiddetto golden power", prosegue la relazione, secondo cui il caso di Pordenone suggerisce di valutare un rafforzamento della disciplina connessa con l’esercizio dei poteri speciali, in particolare con riferimento alla fase del monitoraggio.(Rin)