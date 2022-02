Sicurezza: Copasir, espresse alcune riserve su disciplina incontri tra esponenti intelligence e mondo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Copasir “ha espresso alcune riserve sulla disciplina richiamata, con particolare riguardo a possibili incontri tra dipendenti delle Agenzie e politici che rivestono la carica parlamentare, incontri che potrebbero avere luogo in modo del tutto casuale e senza che gli stessi parlamentari abbiano conoscenza che il proprio interlocutore appartenga al Comparto”. È quanto si legge nella relazione annuale del Copasir, in merito alla direttiva dell’Autorità delegata per regolare gli incontri del personale del Comparto, “emanata a seguito del clamore mediatico innescato dall'incontro tra un ex presidente del Consiglio ed un agente in servizio”, che “è stata oggetto di vari approfondimenti con i vertici della stessa intelligence e con la stessa Autorità delegata”. Secondo il Copasir, “potrebbe infatti prospettarsi un indebolimento delle prerogative e dell'autonomia delle funzioni esercitate dai parlamentari o il rischio di una loro profilazione se il contenuto di tali incontri fosse in qualche modo tracciato o resocontato. Su questo specifico profilo – prosegue la relazione – il Comitato ha inteso evidenziare che non possono in alcun modo reputarsi ammissibili forme di registrazione, di alcun tipo, con annotazione di eventuali incontri avvenuti tra parlamentari e personale degli Organismi di informazione per la sicurezza e dei loro contenuti, che si tradurrebbero in un indebito tracciamento che minerebbe le garanzie di rango costituzionale che sono attribuite ai membri del Parlamento”.(Rin)