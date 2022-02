Libia: sessione Parlamento su nuovo premier, presenti 132 parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata oggi a Tobruk, nell’est della Libia, la sessione della Camera dei rappresentanti per votare un premier incaricato di formare un nuovo governo. Il presidente del parlamento, Aguila Saleh, ha annunciato la presenza in aula di 132 sui 162 deputati considerati attivi dall’ufficio di presidenza del foro legislativo eletto ormai otto anni fa nel 2014. Sono due i candidati i candidati in lizza: l’ex ministro Fathi Bashagha e l’imprenditore Khaled Bibas. Il primo ministro uscente del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, non riconosce il processo e ieri ha partecipato a una dimostrazione a Tripoli per chiedere lo scioglimento della Camera. Solo poche decine di persone, tuttavia, hanno preso parte alla manifestazione. Poco dopo, il premier sarebbe sopravvissuto a un presunto tentativo di omicidio nel centro della capitale. Secondo fonti vicine al primo ministro, alcuni sconosciuti avrebbero sparato contro l’auto del primo ministro che ne sarebbe uscito illeso. Vale la pena ricordare che in passato in Libia si sono verificati episodi di disinformazione, con eventi relativamente minori che sono stati manipolati e gonfiati per favorire alcune parti interessate. Se confermato, il tentato omicidio di Dabaiba potrebbe comportare un aumento degli schieramenti di sicurezza a Tripoli e nelle aree circostanti, oltre a innescare tensioni tra le milizie e un maggiore antagonismo tra il blocco orientale e quello occidentale del Paese.(Lit)