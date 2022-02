Foibe: Crippa (M5s), memoria orrori sia spinta per condividere presente e futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giornata per ricordare, una giornata per non odiare e una giornata per capire che le sfide dell’umanità si vincono solo se le si affronta tutti insieme". Lo dichiara, in una nota, Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Quest’anno il 'giorno del ricordo' - aggiunge il parlamentare in una nota - istituito per onorare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, di quasi 70 anni fa, deve assumere un significato ancora più forte di unione, cooperazione e solidarietà". L'esponente del M5s conclude: "La violenza e l’efferatezza con cui si consumarono quelle atrocità, figlie di ideologie nazionalistiche e razziste, vanno ancora combattute tutti i giorni. Con forza, coraggio e voglia di comunità". (Com)