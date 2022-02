Tlc: Copasir, rete di cavi marittimi e terrestri è risorsa strategica da tutelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La rete di cavi marittimi e terrestri posseduta da Telecom Italia Sparkle è “una risorsa strategica per il nostro Paese, che svolge un ruolo di ponte di accesso alle reti di telecomunicazioni europee attraverso gli hub di Palermo e Genova”. È quanto si legge nella Relazione annuale del Copasir sull’attività svolta tra il primo gennaio 2021 e il 9 febbraio 2022. “Il Comitato ritiene opportuno evidenziare la necessità di porre in essere tutte le misure atte a garantire la necessaria tutela di tali nodi di interconnessione rispetto all’azione di attori stranieri che potrebbero interessarsi alla acquisizione del loro controllo, nonché una politica estera per la realizzazione delle reti con interventi dei governi nazionali”, si legge nel documento. (Rin)