Bosnia: sottosegretario Della Vedova in missione nel Paese oggi e domani

24 luglio 2021

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sarà oggi e domani in missione in Bosnia ed Erzegovina. Il programma prevede incontri con il viceministro degli Esteri bosniaco, Josip Brkic, il rappresentante serbo bosniaco nella presidenza tripartita, Milorak Dodik, il presidente del Partito d'azione democratica (Sda) e vicepresidente della Camera dei Popoli, Bakir Izetbegovic e il primo ministro del cantone di Sarajevo, Edin Forto. Al centro dei colloqui i rapporti bilaterali, la situazione interna del Paese e l'agenda delle riforme necessarie per l'avvicinamento all'Unione europea. Della Vedova incontrerà anche l'Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt, e il rappresentante speciale dell’Ue, Johann Sattler. A margine degli appuntamenti istituzionali è previsto un incontro con la stampa ed esponenti della società civile. (Res)