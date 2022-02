Foibe: Castellone (M5s), memoria condivisa e monito per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Mariolina Castellone, afferma: "Oggi rinnoviamo il ricordo dei massacri delle foibe in Istria, a Fiume e in Dalmazia e dell'esodo giuliano dalmata. Una barbara operazione che vide lo sterminio di migliaia di italiani e l'emigrazione forzata di altre centinaia di migliaia. Una tragedia della storia italiana ed europea - continua la parlamentare in una nota - che merita di essere ricordata attraverso una memoria condivisa e priva di strumentalizzazioni, e che deve servire da monito a tutti per ricordare quali siano gli orrori generati dalle guerre e l'importanza di preservare sempre il valore della pace".(Com)