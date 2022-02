Spagna: Acciona lancia formazione rivolta a fornitori su impatto ambientale e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, azienda di ingegneria e rinnovabili, e l'organizzazione no-profit B Lab Spain hanno lanciato il programma di formazione "Misura ciò che conta", rivolto alle piccole e medie imprese (Pmi) della sua catena di approvvigionamento. Il programma mira ad assisterle nelle decisioni legate alla misurazione degli impatti ambientali, sociali e di corporate governance (Esg). Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il programma di formazione sarà inizialmente offerto a 140 fornitori, principalmente Pmi che lavorano con Acciona da diversi anni e sono allineati con i suoi valori di sostenibilità, per essere gradualmente esteso al resto della sua catena del valore. Alla fine della formazione, le aziende partecipanti avranno un modello di valutazione oggettiva delle loro prestazioni in materia Esg e una tabella di marcia per il miglioramento. La formazione consiste in cinque workshop teorici e pratici che si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo, dove verranno valutate cinque aree specifiche di impatto: governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti.(Spm)