Perù: primo ministro Torres, nostra politica favorevole al libero mercato

- La politica del nuovo governo del Perù è favorevole al livello mercato. Lo ha detto ieri il nuovo primo ministro Aníbal Torres nella sua prima conferenza stampa. “La nostra politica è di libero mercato, libera iniziativa economica, libera impresa, però con una partecipazione dello stato per controllare i monopoli, gli oligopoli e le posizioni dominanti”, ha detto il primo ministro. “Non potranno definirci comunisti, perché non abbiamo compiuto alcun atto in linea con quell'ideologia politica che non può sussistere nel nostro Paese”, ha aggiunto. (segue) (Brb)