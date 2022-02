Covid: Fondazione Gimbe, -27,9 per cento nuovi casi, in calo ricoveri e terapie intensive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 2-8 febbraio, ad eccezione di Calabria, Sardegna e Sicilia (sulla quale pesano i ricalcoli dell’ultima settimana), in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -9,4 per cento della Basilicata al -50,4 per cento della Valle d’Aosta. Sono 70 le Province con incidenza superiore ai 1.000 casi per 100.000 abitanti, distribuite in tutte le Regioni ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta. Inoltre si è registrato un calo del numero dei tamponi totali (-15,5 per cento), passati da 6.731.291 della settimana 26 gennaio-1 febbraio a 5.690.533 della settimana 2-8 febbraio. In dettaglio, i tamponi rapidi si sono ridotti del 16 per cento (-848.590) e quelli molecolari del 13,4 per cento (-192.168). Scende la media mobile a 7 giorni del tasso di positività sia dei tamponi molecolari (dal 19,9 per cento al 16,5 per cento) sia degli antigenici rapidi (dall’11,6 per cento al 9,9 per cento). (Ren)