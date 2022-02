Vaccino: Fondazione Gimbe, ulteriore crollo prime dosi fasce 5-11 anni e over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato che al 9 febbraio l’85,4 per cento della popolazione (n. 50.578.779) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+338.507 rispetto alla settimana precedente) e l’82 per cento (n. 48.578.825) ha completato il ciclo vaccinale (+630.245 rispetto alla settimana precedente). Nell’ultima settimana scende il numero di somministrazioni (n. 2.217.463), con una media mobile a 7 giorni di 316.780 somministrazioni/die: diminuiscono del 40,1 per cento le terze dosi (n. 1.580.389) e del 33,1 per cento i nuovi vaccinati (n. 186.744). Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 99,4 per cento degli over 80 al 34,9 per cento della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto l’86,7 per cento, nella fascia 70-79 l’85,1 per cento e in quella 60-69 anni l’81 per cento. Nella settimana 2-8 febbraio si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 186.744 rispetto ai 278.940 della settimana precedente (-33,1 per cento). Di questi il 41,8 per cento è rappresentato dalla fascia 5-11: 77.985, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (-35,2 per cento). Nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale e l’imminente introduzione dell’obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ulteriormente, attestandosi a quota 47.951 (-41,6 per cento rispetto alla settimana precedente). In continuo calo anche le fasce 12-19 e 20-49. (segue) (Ren)