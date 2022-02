Vaccino: Fondazione Gimbe, ulteriore crollo prime dosi fasce 5-11 anni e over 50 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Fondazione Gimbe all’8 febbraio sono ancora 7,1 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino, di cui 1,8 milioni guarite da meno di 180 giorni e 5,3 milioni vaccinabili. Questi dati portano a due considerazioni: se da un lato il fatto che oltre 1,7 milioni di persone siano entrate in contatto con il virus alza il livello di immunità della popolazione, dall’altro il numero di persone non protette da Covid-19 è ancora molto elevato e, soprattutto, l’immunità derivante dall’infezione cala progressivamente nel tempo, confermando la necessità di vaccinarsi entro 6 mesi dall’avvenuto contagio. Al 9 febbraio nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 1.903.023 dosi: 1.283.289 hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino (di cui 761.023 hanno completato il ciclo vaccinale), con un tasso di copertura nazionale che si attesta al 34,9 per cento con nette differenze regionali (dal 18,9 per cento della Provincia Autonoma di Bolzano al 51,5 per cento della Puglia). Al 9 febbraio sono state somministrate 35.486.095 terze dosi, con una media mobile a 7 giorni di 225.770 somministrazioni al giorno. In base alla platea ufficiale (n. 42.518.205), aggiornata al 1° febbraio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell’83,5 per cento con nette differenze regionali: dal 77,5 per cento della Sicilia all’89 per cento della Valle D'Aosta. (Ren)