Foibe: Bernini (FI), dare a nuove generazioni informazione libera e completa

21 luglio 2021

- "Conoscere chi siamo stati per capire chi vogliamo essere. È con questo spirito che diciotto anni fa una legge dello Stato, fortemente voluta dal governo Berlusconi, istituì il Giorno del Ricordo, per affermare il dovere della memoria e il dovere della conoscenza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Fino ad allora poco o nulla si sapeva degli italiani crudelmente caduti nelle foibe, massacrati dall’esercito dei comunisti titini. Non c’era un rigo sui testi scolastici che riportasse il dramma dei nostri concittadini costretti a lasciare le loro case. L’esodo dalle terre di Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia era relegato ad un brevissimo cenno”, prosegue. “Abbiamo avvertito ieri e avvertiamo più forte oggi il bisogno di spalancare le pagine della storia alla verità. Ed è un bene - sottolinea - che le Istituzioni si facciano carico di moltiplicare le iniziative perché alle nuove generazioni non sia negata un’informazione libera e completa”. “Tesi negazioniste che ancora oggi echeggiano in alcuni contesti sono da stigmatizzare con forza, proprio in onore e in memoria dei nostri fratelli caduti al confine con l’unica colpa di essere italiani", conclude. (Rin)