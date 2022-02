Foibe: Albertini (Lega Nazionale Trieste), tragedia che se ricordata bene diventa motivo di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eccidio delle Foibe è una tragedia che se ricordata bene diventa motivo di unità e non di divisione. Lo afferma il presidente della Lega nazionale di Trieste, l'avvocato Paolo Sardos Albertini, è stato ospite in "Non Stop News". "È importante una distinzione. Una cosa è quanto è successo durante la guerra che nei Balcani ha avuto dei connotati particolari, perché è stata una guerra civile e rivoluzionaria finalizzata a costruire lo stato comunista, Questo riguarda la fase bellica che termina nel 1945: una fase nella quale ci sono state tante vittime, due milioni", racconta il pesidente della Laga nazionale di Trieste, secondo cui a parte questo, la svolta si ha quando la guerra finisce, nella primavera del 1945. "In quel momento si ha il fenomeno di massa delle foibe. Di massa perché ha riguardato sicuramente gli italiani: 12 mila italiani assassinati con questo terribile strumento. Contemporaneamente ci sono decine di migliaia di sloveni e croati che vengono assassinati. Un eccidio che riguarda italiani, sloveni e croati sempre all'opera degli uomini di Tito. Questi vengono assassinati con un'accusa comune: nemici del popolo. Erano nemici del popolo che andavano eliminati perché avrebbero dato fastidio nel futuro assetto politico sociale. Serviva comunque una dose di terrore per governare meglio", continua Sardos Albertini. (segue) (Rin)