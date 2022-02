Foibe: Albertini (Lega Nazionale Trieste), tragedia che se ricordata bene diventa motivo di unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Lega nazionale di Trieste è importante ricordare che le rivoluzioni non sono qualcosa di poetico, ma qualcosa di terribile e tragico. "Le rivoluzioni sono un bagno di sangue e questo va ben chiarito e trasmesso ai giovani, che spesso subiscono il messaggio inverso: i cambiamenti vanno fatti in altro modo, non con la rivoluzione. Abbiamo sperimentato come questo strumento terribile del terrore, messo in atto in funzione della rivoluzione, continua a pesare sulla mentalità delle persone per decenni. A distanza di trent'anni la gente si porta ancora dietro il segno di quel terrore. È importante ricordare in modo giusto perché nei momenti in cui siamo consapevoli che questa tragedia ha riguardato italiani, sloveni e croati, è una tragedia che se ricordata bene diventa motivo di unità per il futuro non di divisione. Se si continua a dare colpa agli altri non se ne esce", conclude Sardos Albertini. (Rin)