Mauritania-Niger: presidente nigerino Bazoum in visita a Nouakchott, focus su G5 Sahel

- Il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, è arrivato nella capitale della Mauritania, Nouakchott, per una visita di Stato di due gironi. Lo riferisce l'agenzia di stampa mauritana "Ami", affermando che Bazoum è stato accolto dall'omologo Mohamed Ould Cheikh al Ghazouani all'aeroporto internazionale di Nouakchott-Oumtounsy. Nel corso della visita è probabile che Bazoum discuterà con il suo omologo mauritano i problemi affrontati dagli Stati membri del G5 Sahel dopo il recente colpo di Stato in Burkina Faso e le tensioni tra la giunta militare al potere in Mali e la comunità internazionale in seguito al rinvio di quattro anni delle elezioni nel Paese. Come conseguenza, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) e l'Unione europea hanno imposto sanzioni a Bamako che prevedono, tra le altre cose, la chiusura dei confini dei Paesi del G5 Sahel con il Mali, il congelamento dei beni, il ritiro di tutti i diplomatici da Bamako e la sospensione di ogni forma di cooperazione e di aiuti finanziari. (Res)