Repubblica Ceca: Covid, da oggi non servono più i pass vaccinali per ristoranti ed eventi

- Da oggi nella Repubblica Ceca non occorre più esibire un certificato Covid per entrare in luoghi quali ristoranti e alberghi e per i grandi eventi. Lo ha ricordato l’agenzia di stampa “Ctk”, dopo l’abolizione decisa dal governo ieri. I certificati Covid restano necessari per i viaggi all’estero e da metà febbraio la loro validità sarà ridotta a nove mesi dal completamento di un ciclo vaccinale, prorogabili con la dose di richiamo. L’obbligo di esibire il certificato è stato introdotto la scorsa primavera, quando i ristoranti hanno potuto riaprire dopo una pausa forzata di cinque mesi, ovvero dal 17 maggio. (Vap)