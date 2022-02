Romania: aumento record per disavanzo bilancia commerciale, + 5,3 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha chiuso il 2021 con un disavanzo commerciale record di 23,7 miliardi di euro, ovvero 5,3 miliardi di euro sopra il livello del 2020. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Un dato che ha leggermente superato quello del 2008, nella precedente crisi economica, quando il deficit raggiunse i 23,5 miliardi di euro. In termini di valore, le esportazioni di merci sono aumentate nel 2021 del 20,1 per cento su base annua, fino a 74,7 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate del 22,1 per cento fino a 98,3 miliardi di euro. Il valore degli scambi di merci intra-Ue 27 nel 2021 è stato di 54,09 miliardi di euro per le esportazioni e 71,2 miliardi di euro per le importazioni, rappresentando il 72,4 per cento delle esportazioni totali e il 72,4 per cento delle importazioni totali. Il valore degli scambi di merci extra Ue 27 nel 2021 è stato di 20,6 miliardi di euro di esportazioni e 27,1 miliardi di euro di importazioni, pari al 27,6 per cento delle esportazioni totali e al 27,6 per cento delle importazioni totali. (Rob)