Decreto Covid: Lega, ok a nostre proposte per ritorno a normalità, partendo da superamento super green pass

23 luglio 2021

- Bene l'approvazione in commissione di diverse proposte della Lega nell'ultimo decreto Covid, che vanno nella direzione di un progressivo ritorno alla normalità per i cittadini italiani. Lo affermano in una nota il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo con il collega senatore Luigi Augussori, capogruppo in commissione Affari Costituzionali. "Accolti dalla maggioranza gli ordini del giorno che impegnano il Governo a valutare la possibilità di allentare progressivamente le misure restrittive anticovid, a partire dal superamento del super green pass, e a considerare ulteriori ristori per i settori dello spettacolo, degli eventi e le discoteche. Approvati anche gli emendamenti per i purificatori d'aria nelle scuole, il ripristino di tutte le tutele ai lavoratori fragili e l'aumento della capienza degli impianti sportivi. Iniziative di buonsenso per le quali attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento che sono frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all'opposizione", aggiungono i senatori. (Rin)