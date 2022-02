Tunisia: presidente Saied respinge critiche G7, Ue e Onu, “siamo un Paese sovrano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha respinto con forza la dichiarazione degli ambasciatori del G7 in merito allo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura (Csm). “La Tunisia è un Paese sovrano che conosce i trattati e le convenzioni internazionali meglio di quanto si dica”, ha detto il capo dello Stato in un incontro con il ministro degli Affari esteri, Othman Jerandi, avvento ieri al palazzo presidenziale di Cartagine. In precedenza, gli ambasciatori di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e dell’Unione Europea in Tunisia avevano espresso “profonda preoccupazione” per l’intenzione del presidente di sciogliere unilateralmente il Csm. Oltre ai diplomatici del G7, anche l’Unione Europea e le Nazioni Unite (in particolare l’Alto commissario per i diritti umani e il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite) si sono detti preoccupati per gli ultimi interventi del capo dello Stato sulla magistratura. Da parte sua, Saied ha spiegato che Jerandi ha incontrato gli ambasciatori del Gruppo dei Sette per spiegare "la vera posizione della Tunisia di fronte alla disinformazione e alle campagne di disinformazione". Non solo. Saied si è detto “sorpreso” che gli ambasciatori non abbiamo espresso "preoccupazione per tutti gli abusi, i soldi che sono stati saccheggiati, gli omicidi e altri dossier che conoscono bene". (segue) (Tut)