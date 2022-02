Omicidio Cerciello Rega: processo in Appello a porte chiuse, in aula i due imputati e la famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato alle 10, nell'aula di corte d'assise d'appello di Roma, il processo in appello per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Imputati sono Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, due 20enni americani già condannati in primo grado alla pena dell'ergastolo nel maggio dello scorso anno. In aula, i due imputati e i familiari di Cerciello Rega ucciso a coltellate a Roma mentre era in servizio nella notte tra il 25 e 26 maggio 2020. Il presidente della corte d'assise di Roma ha disposto lo svolgimento del processo a porte chiuse: provvedimento necessario a causa dell'emergenza Covid. (Rer)