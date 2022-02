Italia-Russia: ambasciatore Razov, Roma può svolgere ruolo in normalizzazione rapporti con Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, come membro autorevole dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea, potrebbe effettivamente svolgere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni tra la Russia e l'Occidente, in primo luogo attuando approcci equilibrati e sviluppando il dialogo e i contatti, ma anche incoraggiando altri paesi della NATO e della Ue a fare passi analoghi. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, in un’intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”, fornendo alcuni esempi dell’approccio italiano. “Il Protocollo conclusivo della recente riunione del Consiglio russo-italiano per la cooperazione economica, industriale e finanziaria definisce Russia e Italia partner strategici. Questo documento è stato firmato dai copresidenti del Consiglio: il ministro del Commercio e dell'Industria della Federazione Russa e il ministro degli Affari Esteri dell'Italia. Ricordo che solo cinque anni fa, quando Alto rappresentante della Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza era Federica Mogherini, la Russia è stata ufficialmente privata del suo status di partner dell'Unione europea”, ha spiegato l’ambasciatore. “Negli ultimi sei mesi, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro italiano Mario Draghi hanno avuto cinque colloqui telefonici improntati alla concretezza e all’interesse reciproco, nell’ambito dei quali hanno avuto uno scambio di opinioni su questioni di attualità dell'agenda bilaterale e internazionale inclusa la situazione intorno all’Ucraina”, ha aggiunto Razov. (segue) (Res)