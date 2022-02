Italia-Russia: ambasciatore Razov, Roma può svolgere ruolo in normalizzazione rapporti con Occidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia in fase di preparazione da parte di diversi Paesi occidentali, l’ambasciatore ha messo in risalto “l’incontro in videoconferenza che il 26 gennaio di quest'anno il presidente russo ha tenuto con i rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano con i dirigenti delle più grandi aziende che lavorano con la Russia. Il dialogo è stato costruttivo e interessante”. “Ho avuto la possibilità di parlare con alcuni dei partecipanti italiani subito dopo la riunione. Tutti hanno sottolineato come il presidente russo conoscesse alla perfezione l'essenza e i problemi della cooperazione commerciale ed economica russo-italiana, e hanno evidenziato l’impostazione lungimirante della conversazione”, ha spiegato Razov. “Sono ben lontano dall’idealizzare, ma nelle circostanze attuali vediamo nell’Italia un partner sempre favorevole a mantenere un dialogo con il nostro paese, anche nella difficile situazione attuale”, ha affermato l’ambasciatore. (Res)