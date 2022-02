Imprese: Spagna, Ferrovial ottiene utile di 370 milioni euro da autostradale in Usa e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Ferrovial lo scorso anno ha ottenuto quasi 370 milioni di euro di utili alla gestione di varie autostrade negli Stati Uniti ed in Canada, circa il 25 per cento in più rispetto al 2020. Come riferisce il quotidiano "El Economista", si tratta, nello specifico, della 407 Etr a Toronto, e della Lyndon B. Johnson Expressway (LbJ) e la North Tarrant Express (Nte), entrambe in Texas. L'aumento del dividendo sull'autostrada canadese ha avuto luogo in un contesto di miglioramento del traffico, anche se più contenuto che in Europa e negli Stati Uniti. In particolare, l'intensità media giornaliera nell'ultimo esercizio riflette ancora una differenza negativa di quasi il 42 per cento rispetto ai livelli del 2019. Il mercato non si aspetta che il traffico torni ai livelli pre-pandemici fino al 2023, soprattutto dopo che il governo canadese ha decretato il 5 gennaio nuove misure per limitare la mobilità a causa della variante Omicron. Ferrovial aveva ottenuto utili per 729 milioni di euro dalle sue attività nel 2019, una cifra scesa drasticamente nel 2020 a 458 milioni di euro a causa delle conseguenza economiche del Covid-19. (Spm)