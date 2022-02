Russia: incassati circa 967 milioni di euro da imposta su reddito persone fisiche nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il bilancio federale russo ha raccolto 82,7 miliardi di rubli (circa 967 milioni di euro) dall'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota aumentata del 15 per cento. Lo riporta il portale d’informazione “Rbk” che cita i dati del Servizio fiscale federale (Fts). Tale quota rappresenta circa il 38 per cento in più di quanto previsto dal ministero delle Finanze, che prevedeva di raccogliere 60 miliardi di rubli (circa 701 milioni di euro) nel primo anno di adozione dell’aliquota progressiva. Per il 2022-2024, il ministero delle Finanze ha incluso nella legge di bilancio spese per un importo di 79-90 miliardi di rubli (923 milioni-1,5 miliardi di euro) da redditi elevati, riferisce la testata russa. Più della metà di quest’importo è stato fornito dai cittadini di Mosca (54 per cento), seguiti dai residenti di San Pietroburgo e dagli abitanti della regione di Mosca. (Rum)