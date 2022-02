Russia-Italia: ambasciatore Starace, transizione energetica sfida ancora più complessa per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia russa è ancora fortemente dipendente dalle esportazioni di fonti energetiche tradizionali, e quindi il processo di transizione ecologica rappresenta una sfida ancora più complessa per Mosca. Lo ha affermato l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla Camera di Commercio e dell'Industria russa. Secondo il diplomatico, per vincere la sfida della transizione ecologica, sarà essenziale il contributo di ciascun Paese, in particolare ovviamente dalle maggiori potenze energetiche mondiali, quindi anche e in gran parte dalla Russia. Inoltre l'ambasciatore Starace ha ricordato che l'Italia ha deciso di puntare fortemente sulla cosiddetta "rivoluzione verde", infatti la transizione ecologica è un'area che assorbirà ingenti risorse finanziarie. Per la precisione, 70 miliardi di euro dei 235 previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo italiano per la gestione dei fondi straordinari assegnati dall'Ue all'Italia (Next Generation Eu) sono dedicati all'economia verde. (Rum)