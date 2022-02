Regno Unito: Sturgeon, aziende energetiche con grandi profitti dovrebbero pagare più tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende del settore energetico che fanno grandi profitti dovrebbero assolutamente pagare tasse più elevate per aiutare i cittadini che lottano con il costo della vita in rialzo. È quanto ha affermato la premier scozzese Nicola Sturgeon. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", il Partito laborista britannico ha messo pressione al governo per imporre una "tassa sulle perdite" dopo che i giganti del petrolio Bp e Shell hanno riportato profitti molto elevati. Sturgeon ha riportato la rabbia dei cittadini per il fatto che le aziende stessero traendo profitto da fattori che stanno causando delle evidenti carenze di materie prime. Tuttavia, la premier scozzese ha aggiunto che qualsiasi piano che il governo dovesse mettere in atto, non dovrebbe pesare sulle tasse scozzesi. Nei giorni scorsi, Bp ha registrato un profitto di 12,8 miliardi di dollari (11 miliardi di euro) per il 2021 dopo che i prezzi del petrolio e del gas sono aumentati nella seconda metà dell'anno. La rivale Shell, invece, aveva precedentemente riportato profitti per 19 miliardi di dollari (16,5 miliardi di euro) lo stesso giorno in cui il regolatore energetico Ofgem ha annunciato che i proprietari di abitazioni nel Regno Unito potrebbero dover affrontare un aumento del 54 per cento nelle bollette energetiche nel mese di aprile.(Rel)