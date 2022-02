Libano: patriarca Rai, Paese non deve essere nemico dei suoi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano non è una piattaforma di lancio per missili né un nemico per i suoi vicini. Lo ha dichiarato il patriarca maronita libanese, cardinale Bechara Rai, in occasione del suo sermone durante una messa per il giorno di San Marone alla quale hanno partecipato il presidente Michel Aoun, il premier Najib Miqati e il presidente del parlamento Nabih Berri. “Vogliamo che il Libano sia un punto di convergenza tra le civiltà. Stiamo lottando insieme affinché non rimanga un fronte di combattimento e una piattaforma di lancio per missili", ha detto Al Rai, sottolineando che il Libano non è stato creato per diventare “nemico dei suoi vicini”. (Res)