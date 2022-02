Emirati-Pakistan: colloquio ministri Esteri, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, per discutere delle relazioni bilaterali e di alcune questioni regionali. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, le due parti hanno esaminato gli sviluppi nella regione e gli sforzi per consolidare sicurezza e stabilità. In particolare, ministro Al Nahyan ha evidenziato “la profondità delle relazioni bilaterali tra Emirati e Pakistan e la volontà di sviluppare la cooperazione congiunta in tutti i campi per raggiungere gli interessi comuni dei due Paesi e dei loro popoli”. (Res)