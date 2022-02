Sardegna: ospedali in difficoltà, Pd, Leu e M5s scrivono a Speranza, pazienti Covid senza antivirali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fatto che Pd, Leu e M5s Progressisti definiscono “di eccezionale gravità”. Infatti “priva pazienti sofferenti del diritto di ricevere terapie antivirali specifiche perché nessuno dei medici del pronto soccorso è stato segnalato come dottore prescrittore (invece serve una autorizzazione particolare in quanto si tratta di medicinali sperimentali). Questa situazione sta inoltre creando gravissimi problemi alla gestione quotidiana dei pazienti affetti da altre patologie e al rispetto dei percorsi di sicurezza interni alle strutture ospedaliere”. Al ministro della Salute, inoltre è stata fatta presente la situazione a Sassari, dove “la carenza cronica di infermieri rischia di far collassare il sistema di primo intervento, con problemi anche ai servizi del 118”. Francesco Agus, Gianfranco Ganau, Eugenio Lai e Roberto Li Gioi concludono rimarcando che “nei Pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico, gli unici due attivi nel Sd Sardegna nelle ventiquattro ore, sono stati presi drammatici provvedimenti. In considerazione di questi problemi, prevedibili e tempestivamente rilevati anche nel corso dei lavori della commissione Sanità del Consiglio regionale, era stato segnalata sin dal mese di agosto l’esigenza di riaprire il prima possibile il terzo Pronto soccorso della Città metropolitana di Cagliari, quello dell’ospedale Santissima Trinità del capoluogo, che nelle prime fasi della pandemia era destinato al trattamento dei pazienti Covid ed è chiuso dal mese di ottobre 2020”. (Rsc)