Russia-Italia: ambasciatore Starace, opportunità di collaborazione su transizione energetica

- Per vincere la sfida derivante dalla transizione energetica, la Russia avrà bisogno di ingenti investimenti e sicuramente di innovazione tecnologica e in quest'ottica la collaborazione tra Roma e Mosca ha interessanti opportunità di rafforzamento. Lo ha affermato l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla Camera di Commercio e dell'Industria russa. Secondo il diplomatico, Mosca è consapevole del fatto che dovrà compensare la perdita economica che si subirà in futuro con la riduzione delle proprie esportazioni di idrocarburi fossili. Pertanto la Russia sarà costretta a sviluppare nuove fonti energetiche sfruttando l'enorme potenziale di cui dispone grazie alla vastità del proprio territorio e della grande ricchezza delle risorse naturali. Si tratta di un mix, come sottolineato dall'ambasciatore Starace, che consentirà sicuramente al Paese eurasiatico di diventare protagonista del settore delle energie rinnovabili. (Rum)