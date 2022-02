Messico: presidente Obrador mette in discussione diversi contratti di aziende spagnole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo attacco di ieri rivolto alla Spagna accusata di aver saccheggiato il Paese, il presentate del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha puntato il dito anche contro i contratti ottenuti nel Paese da aziende come Repsol, Ohla e Iberdrola. In particolare, Lopez Obrador ha messo in discussione la concessione a Repsol di un contratto per estrarre gas nel bacino di Burgos, pagato a prezzi "molto alti" e senza risultati o un contratto da 22,7 miliardi di euro firmato con la compagnia petrolifera per importare gas dal Perù. Secondo il presidente messicano, il contratto non fu nemmeno firmato quando "Repsol stava già comprando gas in Perù. Contratto che poi la compagnia ha cancellato quando Repsol lo ha trovato "redditizio" a causa del calo del prezzo. Nel caso dell'azienda di costruzioni Ohla, Lopez Obrador ritiene che i contratti siano stati firmati, in particolare dal suo predecessore Enrique Pena Nieto, in modo "irregolare" dando la priorità all'impresa spagnola su altre proposte presentate da una società di proprietà dell'imprenditore messicano Carlos Slim. "Non voglio parlare delle banche, perché quello è un altro capitolo", ha ironizzato il presidente messicano, sottolineando che nessuna delle sue accuse è una novità, in quanto aveva già proposto di rivedere le relazioni commerciali e politiche con la Spagna durante la sua campagna elettorale. (Spm)