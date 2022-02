India: ministro Esteri in viaggio in Australia e Filippine da oggi al 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in viaggio ufficiale in Australia da oggi al 13 febbraio e nelle Filippine dal 13 al 15 febbraio. Jaishankar ha fatto una sosta in Qatar, a Doha, dove ha incontrato l’omologo Mohammed bin Abdulrahman al Thani, con cui ha discusso della “partnership politica, economica, digitale e di sicurezza” e di sviluppi globali e regionali, tra i quali quelli in Afghanistan, come ha riferito il ministro indiano su Twitter. Nella capitale qatariota, inoltre, Jaishankar ha presenziato alla cerimonia della posa della prima pietra della nuova sede dell’ambasciata dell’India. In Australia Jaishankar incontrerà l’omologa Marise Payne e il 12 febbraio, a Melbourne, i due ministri si riuniranno con gli omologhi degli Stati Uniti e del Giappone, il formato Quad, incentrato sull’Indo-Pacifico. (segue) (Inn)