India: ministro Esteri in viaggio in Australia e Filippine da oggi al 15 febbraio (2)

- La precedente riunione, in modalità virtuale, risale al febbraio 2021. I quattro ministri, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri indiano, esamineranno lo stato della cooperazione, sulla base dell’agenda concordata dai rispettivi leader nei due vertici del 2021. Tra i temi principali la pandemia di coronavirus, le catene di approvvigionamento, le tecnologie cruciali, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Nella stessa giornata Jaishankar e Payne copresideranno il dialogo quadro indo-australiano sugli Esteri e, per la prima volta, il dialogo sulle tecnologie cyber, oggetto di un piano d’azione firmato nel giugno del 2020 in occasione del summit tra i primi ministri Narendra Modi e Scott Morrison. (segue) (Inn)