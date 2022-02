India: ministro Esteri in viaggio in Australia e Filippine da oggi al 15 febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar ha in programma anche incontri con altri politici, accademici e imprenditori, oltre che con connazionali che vivono in Australia. Nella tappa nelle Filippine il ministro degli Esteri indiano incontrerà l’omologo Teodoro Locsin, con cui farà il punto sullo stato delle relazioni bilaterali. I due si erano riuniti in videoconferenza nel novembre del 2020. Saranno discusse, inoltre, questioni regionali e internazionali di comune interesse. A Manila è prevista anche un’interazione con rappresentanti della comunità indiana. (Inn)