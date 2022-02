Russia: Putin, diplomazia al lavoro per ottenere garanzia di sicurezza da Usa e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato il corpo diplomatico a lavorare per ottenere dell garanzie di sicurezza da Stati Uniti e Nato. È quanto si legge nelle congratulazioni rivolte ai dipendenti del ministero degli Esteri in occasione di una commemorazione a loro dedicata. Nel testo del messaggio, pubblicato sul sito web del Cremlino, Putin ha sottolineato che la situazione nel mondo sta diventando più "turbolenta" e tesa. Ciò, secondo il capo dello Stato russo, richiede ulteriore perseveranza nel contrastare le minacce e garantire la stabilità strategica. "Questo, ovviamente, richiede ulteriori sforzi persistenti prima di tutto, cercando di ottenere dagli Stati Uniti e dai suoi alleati della Nato garanzie complete e legalmente garantite per la sicurezza del nostro Paese", ha affermato il presidente. (Rum)