Ucraina: ministero Esteri ungherese, no a truppe Nato nel nostro territorio, investiamo su diplomazia

- L'Ungheria non intende accogliere ulteriori dispiegamenti di militari della Nato sul suo territorio come mezzo di deterrenza contro una potenziale invasione russa dell'Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in un'intervista all’emittente “Euronews”. "Dobbiamo fare del nostro meglio per evitare lo scenario peggiore" ha spiegato il ministro. "Dobbiamo investire nella diplomazia e nel dialogo. Ecco perché chiediamo alla Federazione Russa e ai nostri alleati occidentali, i Paesi più forti nello scacchiere internazionale, di non abbandonare la speranza di una soluzione pacifica. Per noi, paesi piuttosto piccoli dell'Europa centrale, il consumarsi di azioni di forza potrebbe essere estremamente pericoloso. Quindi vogliamo evitare con ogni mezzo lo scenario peggiore”, ha detto il ministro. Per questo motivo, l'Ungheria ha ribadito che non intende accettare sul suo territorio lo stesso massiccio movimento di truppe della Nato già visto in questi giorni in paesi come Polonia, Romania, ed Estonia. "No, non abbiamo acconsentito a questo, e non lo faremo – ha proseguito Szijjarto - perché abbiamo già delle truppe della Nato sul territorio del nostro Paese, ovvero l'esercito ungherese e le forze armate ungheresi, che sono in forma adeguata a garantire la sicurezza del paese. Non abbiamo bisogno di ulteriori truppe sul territorio dell'Ungheria". Szijjarto, inoltre, si è detto assai scettico anche riguardo alle sanzioni aggiuntive ipotizzate negli ultimi giorni: uno strumento la cui utilità, secondo il ministro ungherese, sarebbe sconfessata dai fatti. (Beb)