Messico: ministro Esteri spagnolo "verificherà" dichiarazioni del presidente Lopez Obrador

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha detto che "verificherà la portata" delle dichiarazioni del presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, che ieri davanti ai giornalisti ha accusato la Spagna di aver "saccheggiato" il Paese. "Mi sembra di capire, sono state fatte in un contesto informale e non rispondono a una posizione ufficiale, o a un comunicato ufficiale", ha replicato il capo della diplomazia di Madrid, aggiungendo che bisognerebbe chiedere al presidente Lopez Obrador "cosa intendesse dire" dato che le sue parole contraddicono le ultime dichiarazioni sulle relazioni con la Spagna. Per Albares, i rapporti tra il Messico e la Spagna "sono un partenariato strategico che va al di là di improvvise dichiarazioni verbali o parole occasionali. Il governo spagnolo non ha intrapreso alcuna azione che possa giustificare una tale dichiarazione", ha sottolineato. Secondo Albares, inoltre, ciò che le relazioni commerciali mostrano è che i flussi di investimento in entrambe le direzioni "stanno solo aumentando. Lungi da una pausa, ciò di cui stiamo parlando è un aumento delle relazioni commerciali che entrambi i governi devono accompagnare". Nel suo attacco di ieri rivolto alla Spagna il capo dello Stato messicano ha messo nel mirino i contratti ottenuti negli ultimi anni da diverse aziende iberiche, tra le quali in particolare Repsol, Iberdrola e Ohla. (Spm)