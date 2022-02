Russia-Italia: ambasciatore Starace, Putin ha ricordato determinazione Mosca su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni il presidente russo Vladimir Putin, nell'incontro con i rappresentanti di alcune delle principali imprese italiane operanti in Russia, ha ricordato la determinazione di Mosca ad investire nello sviluppo di tecnologie verdi. Lo ha affermato l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, intervenendo al terzo seminario "La cooperazione italo-russa per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa", organizzato da Banca Intesa Russia e dalla Camera di Commercio e dell'Industria russa. Il diplomatico ha ricordato che Putin ha evidenziato la volontà della Russia di diventare in futuro un Paese esportatore di nuove fonti energetiche, tra cui l'idrogeno, evidenziando come tale dinamica offrirà numerose occasioni per aumentare la realizzazione di progetti congiunti di collaborazione in tale campo. "Sono convinto che saranno tante le opportunità in futuro per rafforzare la cooperazione bilaterale, sia a livello istituzionale che d'impresa, per lo sviluppo di un'economia verde e innovativa tra Italia e Russia", ha sottolineato l'ambasciatore Starace. (Rum)