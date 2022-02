India: Uttar Pradesh, in corso prima fase elezioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, che si terranno in sette fasi. È in corso il voto in 58 collegi di undici distretti: Shamli, Hapur, Gautam Buddha Nagar, Muzaffarnagar, Meerut, Bagpat, Ghaziabad, Bulandshahr, Aligarh, Mathura e Agra. Sono interessati circa 22,8 milioni di elettori e alle 11 (ora locale) è stata rilevata un’affluenza del 20,03 per cento. Le prossime fasi sono in programma il 14, il 20, il 23 e il 27 febbraio e il 3 e il 7 marzo. L’assemblea dell’Uttar Pradesh ha 403 seggi. Nella legislatura uscente il Partito del popolo indiano (Bjp) ha la maggioranza, con 297, ed esprime il capo del governo, Yogi Adityanath. La principale forza di opposizione è il Partito socialista (Sp), presieduto da Akhilesh Yadav, con 70 seggi. Il Congresso nazionale indiano (Inc) è assente da tre decenni dal governo dell’Uttar Pradesh, dove nella sua base di riferimento è stato da tempo superato dal Partito socialista e anche dal Partito della società maggioritaria (Bsp). Nelle ultime elezioni, nel 2017, il Congresso ha ottenuto solo sette seggi, contro i 57 dei socialisti e i 19 del Bsp. Priyanka Gandhi, segretaria generale del Congresso nello Stato, ha presentato un programma incentrato sulle donne, promettendo, tra l’altro, una quota del 40 per cento nei posti di lavoro pubblici. Secondo diversi sondaggi il Bjp e gli alleati dovrebbero riottenere la maggioranza: 212-231 seggi secondo Times Now-Veto; 241-263 secondo Zee News. Insieme all’Uttar Pradesh si preparano a votare anche altri quattro Stati: Goa e l’Uttarakhand andranno al voto il 14 febbraio; anche il Punjab voterà in un’unica tornata, il 20 febbraio; nel Manipur le elezioni si terranno in due fasi il 27 febbraio e il 3 marzo. Per tutti lo scrutinio si svolgerà il 10 marzo. (segue) (Inn)