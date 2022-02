India: Uttar Pradesh, in corso prima fase elezioni statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uttar Pradesh, nell’India settentrionale, è stato istituito nel 1950, con capitale Lucknow. Quarto per superficie, è lo Stato più popoloso del paese, con oltre 200 milioni di abitanti. Prevalgono la popolazione e le lingue indostane e la religione induista (quasi l’80 per cento), con una consistente minoranza musulmana (vicina al venti per cento). L’economia è trainata dai settori dell’agricoltura, che produce quasi il venti per cento del grano e quasi l’80 per cento dello zucchero di canna dell’India, e dei servizi, tra i quali spicca il turismo: l’Uttar Pradesh è al primo posto per l’afflusso di visitatori nazionali, richiamati soprattutto dalle attrazioni artistiche e culturali, in primis dal mausoleo del Taj Mahal ad Agra, monumento simbolo del paese, inserito insieme ad altri siti nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)