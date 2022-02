Covid: carabinieri Nas chiudono 21 punti prelievo per tamponi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nas , dopo una vasta campagna di accertamenti, d’intesa con il ministero della Salute, per verificare la corretta esecuzione dei tamponi e analisi antigeniche per la ricerca del Covid-19, ha disposto la sospensione di 21 punti di prelievo di tamponi rapidi condotti in condizioni igienico-strutturali carenti e con modalità non compatibili con la prosecuzione dell’attività. I controlli dei carabinieri dei Nas sono stati avviati dal mese scorso in tutta Italia principalmente per prevenire e contrastare il fenomeno dei cosiddetti “falsi positivi” e cioè soggetti già risultati positivi che si presentano presso un punto di prelievo con la tessera sanitaria di un altro soggetto “no vax” al fine di fargli ottenere, alla scadenza del periodo di quarantena e successivamente a un test negativo effettuato da quest’ultimo, il “green pass”. Pertanto, i Carabinieri hanno verificato che presso i punti di prelievo venissero effettuate correttamente le operazioni di identificazione dei soggetti da sottoporre a test, previa richiesta ed esibizione del documento di identità unitamente alla tessera sanitaria. (segue) (Rin)